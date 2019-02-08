Сборная Украины по теннису на Кубке Федераций отыграла третий матч в своей группе и обыграла Эстонию. Однако украинки не смогли выйти в финал соревнований. Об этом пишет Тribuna.

Украинские спортсменки имели возможность выйти в финал, для этого им нужно было "всухую" обыграть эстонок, с чем они справились. Однако вторым условием была хорошая игра болгарской сборной, которая должна была обыграть Швецию 2:1, однако матч окончился со счетом 2:0 в пользу шведок. Таким образом в финале сыграет Швеция, Украина заняла второе место в группе.

Турнирное положение без учета парных матчей:

Швеция – 3 (6:2) Украина – 2 (5:3) Болгария – 1 (3:5) Эстония – 0 (2:6)

В сборную Украины на Кубке Федераций входили Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Катерина Козлова и Надежда Киченок.

Напомним, 6 февраля украинка Леся Цуренко уступила шведской теннисистке на Кубке Федераций.

Также мы писали, что в этот же день теннисистка Ястремская принесла Украине первую победу в Кубке Федераций.