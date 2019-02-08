Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому до 8 апреля. Об этом написал адвокат Вышинского Андрей Доманский на своей странице в Facebook в пятницу.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания Кириллу Вышинскому до 08.04.2019 года", - сообщил адвокат.

Фото: facebook.com

Напомним, 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве Кирилла Вышинского, были проведены обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая 2018 года Кирилла Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал Кириллу Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

Ранее "Страна" сообщала, что журналиста Вышинского из СИЗО Херсона перевезут в Киев.

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