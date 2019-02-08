В ПАО "Аграрный фонд" 8 февраля прошли обыски по делу о хищении руководством компании 540 млн грн во время закупки удобрений. Об этом в эфире "112 Украина" сегодня сообщил Артем Сытник, директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

По его словам, есть дело, которое касается возможного хищения 540 млн грн при закупке, хранении и перевозке минудобрений.

"С кем связаны минудобрения в Украине, вы, наверное, знаете. Это определенные олигархи, конкретно один, который имеет возможность на определенных каналах высказывать свою позицию. Что касается этого обыска, мы не планировали его делать, потому что проводим обыск в крайних случаях: или когда есть угроза уничтожения определенных доказательств, или когда есть сопротивление в передаче доказательств НАБУ", - рассказал Сытник.

Он отметил, что в данном случае было решение суда о временном доступе к документам, но на него представители Аграрного фонда дали детективам справку, что якобы эти документы были изъяты ГПУ.

"Результаты обыска показали, что это не совсем соответствует действительности. После того, как было отказано выполнить определение суда относительно временного доступа к документам, было принято решение о проведении санкционированного обыска, изъят целый ряд документов. Было требование представителей Аграрного фонда, чтобы все документы были описаны должным образом, это требование закона. У связи с большим объемом документов обыск растянулся и только сейчас заканчивается", - добавил Сытник.

Ранее в НАБУ сообщили, что должностных лиц Аграрного фонда подозревают в растрате более 240 млн грн при закупке, хранении, упаковке удобрений.

Ранее "Страна" писала о том, что в НАБУ открыли дело против Гонтаревой и Пасенюка.

Также мы сообщали, что НАБУ открыло дело против Юрия Луценко и его зама за незаконное преследование Рената Кузьмина.