В Украине на выходных ожидается холодная погода ночью и плюсовая температура днем без существенных осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Так, ночью -2...-7 градусов, местами -7...-12 градусов, днем около нуля или 0...+3 градуса. На юге и западе будет немного теплее: ночью 0...-4 мороза, днем +3...+7 градусов.

"Полоса повышенного атмосферного давления блокирует и будет блокировать любые существенные осадки в Украине, только турецкий циклон забросит немного облачности и осадков на крайний юг, Крым, Приазовье, на южные районы Херсонщины и Николаевщины", - отметила Диденко.

По ее прогнозу, в ближайшем синоптическом будущем сложным окажется вторник, 12 февраля - прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер усилится до штормовых значений.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Украину сегодня пришли теплые дни и морозные ночи.

Также мы писали о том, какая погода ждет Украину на ближайшие выходные 9 и 10 февраля.