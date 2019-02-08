В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что российские наблюдатели, которым отказали в аккредитации на предстоящие президентские выборы в Украине, не поедут на них "из соображений безопасности". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Расцениваем отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур. Тем самым причинен значительный урон имиджу БДИПЧ, которое позиционирует себя в качестве блюстителей "золотого стандарта" принципов электорального мониторинга. Киевские власти, по сути, "вытерли ноги" об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами", - сказано в заявлении.

Поэтому российская сторона воздержится от направления своих наблюдателей в Украину, "исходя из соображений безопасности".

Кроме отсутствия российских наблюдателей в составе международных мониторинговых миссий, РФ смущает еще и закрытие избирательных участков в России, которое также упомянуто в заявлении. В нем сказано, что данные факты "ставят под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления".

Напомним, что о недопуске российских наблюдателей на выборы в марте 2019 года Украина заявила еще давно. В МИД сказали, что не планируют принимать заявки от российских наблюдателей. Впрочем, в России не намеревались отказываться от идеи послать своих наблюдателей и отметили, что ОБСЕ пригласила их в состав своей делегации.

В Украине в ответ на это на заседании 7 февраля Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах президента Украины. После принятия такого решения в МИД РФ едко раскритиковали запрет участия российских наблюдателей на выборах. А в ОБСЕ объяснили Украине, что наблюдатели от России будут представлять не Кремль, а Европу. Впрочем, после этого в ОБСЕ все же решили исключить российских наблюдателей из миссии, если их не аккредитует Киев.