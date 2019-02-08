Городской глава Львова, кандидат в президенты Украины Андрей Садовой опубликовал соглашение, которое ему якобы предлагали на подпись от имени президента Украины Петра Порошенко в обмен на решение вопроса об утилизации мусора во Львове. Условия "соглашения" он обнародовал в Facebook.

"После начала мусорной блокады Львова меня пригласили на Банковую и предложили подписать соглашение. Суть очень проста - я передаю фракцию "Самопомич" в парламенте под контроль БПП и гарантирую личную лояльность. Вместе с тем президент обещал дать команду прекратить блокаду", - заявил Садовой.

Он добавил, что правдивость своих слов вместе с главой фракции "Самопомич" Олегом Березюком, которому вручили документ в руки, готовы доказывать в суде под присягой.

В документе, опубликованном Садовым, говорится, что "Сторона 1 и Сторона 2 с целью обеспечения устойчивого развития украинского государства и проведения реформ" договорились о том, что "Самопомич" не критикует и публично поддерживает действия президента.

Кроме того, она должна не менее 26 голосами голосовать за инициированные президентом и его партией законы и противостоять политикам, активистам, журналистам и бизнесу, которые находятся в оппозиции к президенту и его партии.

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

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