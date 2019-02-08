ЦИк завершила регистрацию кандидатов в президенты Украины на выборах, которые состоятся 31 марта. Их количество установило рекорд за всю историю - 44 человека.

Ниже "Страна" приводит всех политиков, которых допустили к предвыборной гонке. Отметим, что это, возможно, не финальный список - вплоть до 7 марта любой из них можно отказаться от участия в выборах (по любым причинам, в том числе в пользу другого кандидата).

Геннадий Балашов - лидер партии "5.10". Был народным депутатом III созыва.В 2015 году участвовал в выборах городского головы Киева, занял 11 место. Выступает за легализацию проституции и марихуаны. Автор книг "Как стать авантюристом? Размышления миллионера" и "Монархия предпринимателя. Как стать царем?"

Роман Безсмертный - самовыдвиженец.

Бессмертный был постоянным представителем президента Украины Леонида Кучмы в Верховной Раде. С февраля 2010 года по июнь 2011 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь. 1 июля 2014 года возглавил политическую партию Третья Украинская Республика, созданную Юрием Луценко.

Ольга Богомолец - народный депутат от БПП, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, активный критик реформы медицины от и.о. министра Ульяны Супрун.

Инна Богословская - бывший народный депутат Украины (трех созывов), глава Всеукраинской общественной организации "Вече Украины". В ноябре 2013 года вышла из Партии регионов, принимала участие в Евромайдане.

Виктор Бондарь - кандидат от партии "Видродження". В 2000 году работал в Секретариате Кабинета Министров Украины. В 2012 году Бондарь стал народным депутатом Украины седьмого созыва, пребывая в парламенте вступил в фракцию Партии регионов. В февраля 2014 года заявил о выходе из фракции Партии регионов. В 2014 годе на внеочередных выборах в Верховную Раду избран народным депутатом Украины по округу № 191 (Хмельницкая область).

Юрий Бойко - народный депутат, один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая образовалась как объединение юго-восточной оппозиции - части "Оппозиционного блока" и партии "За жизнь" Вадима Рабиновича. Позже Рабинович заявил об отказе участвовать в выборах. В качестве единого кандидата "Оппозиционная платформа За жизнь" поддержала Юрия Бойко.

Какие главные тезисы предвыборной кампании Бойко и какие у него шансы, читайте тут.

Александр Ващенко - руководитель общественной организации "Влада народу".

Александр Вилкул - народный депутат. Является выдвиженцем от той части партии "Оппозиционный блок", которая ориентируется на предпринимателя Рината Ахметова (по данным СМИ - близкого бизнес-партнера Петра Порошенко). Непосредственно в президенты он идет от клона "Оппозиционного блока" - партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития". Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Николай Габер - глава Патриотической партии Украины, баллотируется как самовыдвиженец.

Дмитрий Гнап - журналист, выдвиженец от партии "Сила людей". Буквально вчера он угодил в скандал.

Коллега Гнапа - Анна Бабинец - написала в Facebook пост, в котором уличила журналиста-политика в фактически присвоении чужих средств. Речь идет о солидной сумме - 9000 евро. Теперь партия, от которой выдвинулся Гнал, призывает его сняться с выборов. Но он сам отказывается это сделать. "Страна" разбирала детали этой истории.

Анатолий Гриценко - лидер партии "Гражданская позиция".

Во время президентства Виктора Ющенко был министром обороны в трех Кабинетах министр ов подряд - при премьер-министрах Юлии Тимошенко, Юрии Еханурове и Викторе Януковиче.

Ранее "Страна" рассказывала, за счет чего у Анатолия Гриценко вырос рейтинг, как он будет проводить свою кампанию и поддерживает ли его Запад. Подробнее - в нашей публикации. Последнюю аналитику по его предвыборной кампании можно прочитать здесь.

Александр Данилюк - член партии "Гражданский рух Спильна справа", руководитель общественной организации "Центр оборонных реформ" (тезка бывшего министра финансов Украины - прим.Ред.). На выборы идет как самовыдвиженец.

Юрий Деревянко - его выдвинула партия "Воля".

Деревянко - внефракционный народный депутат. Избирался по округу в Ивано-Франковской области. До прихода в политику занимался бизнесом в сферах фармацевтики, программного обеспечения, полиграфии, мультипликации и недвижимости.

Дмитрий Добродомов - внефракционный народный депутат.

Начинал карьеру журналистом. Бывший генеральный директор львовского медиахлондига Zik. Вплоть до октября 2018 года был в команде Анатолия Гриценко.

Василий Журавлев - глава Федерации футбола Мариуполя, лидер партии "Стабильность".

Владимир Зеленский - комедийный актер, руководитель студии "Квартал 95".

О предвыборных планах и перспективах Зеленского, его реальной связи с Игорем Коломойским можно прочитать тут.

Сергей Каплин - лидер "Движения простых людей", ранее был членом партий БПП и УДАР.

Работал помощником председателя комиссии Киевсовета по вопросам защиты прав потребителей. Позже возглавил "Международный институт проблем воды и энергосбережения".

Был членом Общественной коллегии при Министерстве иностранных дел Украины, главным редактором газеты "Искра простых людей", членом партий УДАР и БПП.

Юрий Кармазин - народный депутат предыдущих созывов.

Илья Кива - выдвиженец от "Социалистической партии Украины".

Кива - экс-советник министра внутренних дел Авакова, бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины. Подробнее о нем читайте тут.

Аркадий Корнацкий - народный депутат от БПП, баллотируется как самовыдвиженец. Учился, работал и долгое время жил в Москве.

Был советником главы секретариата президента Виктора Балоги. Занимал должность зампредседателя Николаевской облгосадминистрации. Подробнее о нем читайте тут.

Руслан Кошулинский - вице-спикер Верховной Рады предыдущего созыва (2012-2014 годы), член партии "Свобода".

Кто такой единый кандидат от националистов Кошулинский и зачем он идет в президенты, читайте тут.

Виктор Кривенко - его выдвинул "Народный Рух Украины". Народный депутат Украины VIII созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

Сергей Кривонос - полковник, первый заместитель командующего Сил специальных операций Украины ВСУ.

Виталий Куприй - внефракционный народный депутат. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Во время Евромайдана был дежурным комендантом КГГА и членом ВО "Свобода". Летом 2014 года получил предложение от "Блока Петра Порошенко" пойти кандидатом на выборы в Верховную Раду Украины по 29-му избирательному округу. Через год Куприй вышел из фракции БПП и стал членом партии "Укроп", которую также покинул летом 2018 года после того как фактически хозяин партии Игорь Коломойский сделал ставку на продвижение другого кандидата - нардепа Александра Шевченко.

Юлия Литвиненко - журналист и телеведущая.

Олег Ляшко - народный депутат, лидер Радикальной партии Ляшко.

Какие шансы у Ляшко стать президентом, как он связан с Ринатом Ахметовым и чем будет завоевывать электорат, читайте тут.

Александр Мороз - дважды председатель Верховной рады Украины (1994—1998, 2006—2007).

Основатель Социалистической партии Украины (от нее выдвинули Илью Киву). Лидер "Социалистической партии Александра Мороза", от которой он и баллотируется.

Евгений Мураев - лидер партии "Наши". Был депутатом Харьковского областного совета двух созывов, а также членом Партии Регионов.

Состоял в партии "За життя", откуда вышел в сентябре 2018 года и создал свою политсилу. Расставание сопровождалось скандалом. Лидер "За життя" Вадим Рабинович обвинил Мураева в работе на власть с целью расколоть электорат юго-востока. Мураев в ответ также обвинил его и Виктора Медведчука (стал после ухода Мураева главой политсовета партии "За життя") в подыгрывании Банковой.

Конфликт обострился в декабре 2018 года, когда Мураев в эфире своего телеканала призвал СБУ обратить внимание на "настоящих агентов Кремля" в лице Медведчука и других лидеров "Оппозиционной платформы-За жизнь". В ответ представители "Оппозиционной платформы" обвинили Мураева в предательстве и стукачестве. Подробности скандала можно прочитать здесь.

Валентин Наливайченко - председатель партии "Общественно-политическое движение "Справедливисть".

Возглавлял Службу Безопасности Украины в 2006-2010 годах. Ушел с должности после избрания президентом Виктора Януковича. В 2014 вновь возглавил СБУ, но в 2015 году Наливайченко уволили после того, как он обвинил Порошенко в коррупции. В последние годы поддерживал акции протеста Михаила Саакашвили в прошлом году.

Осенью Наливайченко дал интервью "Стране", в котором рассказал об интимном компромате Порошенко на однопартийцев, о лифте для кэша на Банковой и о судьбе Василия Грицака. Почитать и посмотреть беседу с политиком можно по ссылке.

Роман Насиров - экс-нардеп от Блока Петра Порошенко, экс-глава Государственной фискальной службы Украины. Баллотируется как самовыдвиженец.

Стал известен всей стране после истории с его задержанием силами НАБУ, а также симулированием болезни, когда его под одеялом на носилках доставили в суд для избрания меры пресечения. После этого его отстранили от руководства ГФС, однако в тюрьме он просидел недолго и вскоре вышел под залог. Дело его уже дошло до суда, но слушается пока ни шатко ни валко. Так что вполне есть время и в президенты сходить.

Андрей Новак - экономист, кандидат от партии "Патриот".

Сергей Носенко - старший руководящий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина".

Владимир Петров - политтехнолог, самовыдвиженец.

Петр Порошенко - действующий президент подал документы в последний день, зайдя с черного входа из-за плаката активистов.

Руслан Ригованов - исполняющий обязанности начальника государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт".

Андрей Садовой - председатель политической партии "Самопомощь", мэр Львова.

В 2004 году Садовой стал инициатором создания общественного объединения "Самопомощь", которое в 2012 году реорганизовал в партию. В 2006 году Садового впервые выбирают мэром Львова. С тех пор на эту должность львовяне дважды его переизбирали. После трагедии на Грибовичской свалке и коллапса во Львове из-за невозможности вывоза мусора рейтинги Садового резко снизились.

"Страна" рассказывала, почему Садовой все-таки решил идти на выборы и не объединился с Гриценко (на чем и до сегодняшнего дня настаивает последний), кто входит в его команду и какими будут главные "фишки" предвыборной кампании мэра Львова. Подробнее - в нашем материале.

Также общественности запомнилось заявление его жены, которая сказала, что ей во сне пришел маленький Иисус и сказал, что Садовой должны идти в президенты и победить.

Виталий Скоцик - председатель Аграрной партии Украины, украинский экономист и политик.

Работал преподавателем в Национальном аграрном университете. Работал председателем наблюдательного совета группы компаний АМАКО.

В Аграрную партию Украины вступил в 2009 году. В 2014 году стал председателем политсилы. Но в ЦИК отметили, что Скоцик подал документы как самовыдвиженец.

Игорь Смешко возглавлял спецслужбу во времена президентства Леонида Кучмы в 2003-2004 годах. Ушел в отставку после "оранжевой" революции (первый Майдан).

По данным наших источников в политических кругах, он будет, по сути, техническим кандидатом комика Владимира Зеленского.

Александр Соловьев - представитель партии "Разумна сила".

Сергей Тарута - его выдвинула партия "Основа".

Возглавлял Донецкую облгосадминистрацию. Внефракционный народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам охраны историко-культурного наследия.

Юлия Тимошенко - народный депутат, лидер партии "Батькивщина".

Тимошенко на данный момент является лидером президентом гонки. Действительно ли у нее велики шансы стать президентом, почему люди готовы и не готовы за нее голосовать, как она планирует перебивать негатив - читайте тут.

Юрий Тимошенко - народный депутат. Его исключили из "Народного фронта" за желание баллотироваться в президенты.

Александр Шевченко - кандидат от партии "Укроп". Внефракционный народный депутат.

Шевченко - партнер Игоря Коломойского, владелец курорта "Буковель". Какую задачу он должен выполнять на выборах, читайте тут.

Игорь Шевченко - бывший министр экологии и природных ресурсов Украины. Свою кампанию он строит вокруг шоу "Президент ищет жену".