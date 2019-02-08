Водитель Mitsubishi, который накануне избил школьников, бросивших в лобовое стекло его автомобиля снежком, оказался чемпионом мира по кикбоксингу и бывшим профессиональным боксером Виктором Сидоренко. Об этом пишет Тribuna.

Инцидент произошел в среду, 6 февраля, в Киеве. Судя по видеозаписи, которая появилась в сети, хулиганами, которые бросили снежком в машину, были школьники старших классов. После происшествия мужчина вышел из салона авто и начал драться с одним из них. Ролик запечатлевает только момент драки.

Оказалось, что фигурантом видео является чемпион мира по кикбоксингу и бывший профессиональный боксер Виктор Сидоренко. По его мнению, подростки не баловались, а хотели спровоцировать аварию.

"Да, это был я. Я бы не сказал, что снежку. Закрыло лобовое, как это может быть снежок? Я думаю, что они специально это на телефон снимали... думали, что я поеду... Если бы я выехал на машине, я бы попал в аварию... Конечно, волнуюсь [что мог нанести травмы подросткам], я же не нарочно... но нет видео того, где он меня ударил так, что я растерялся немного. Это лишь концовка видео, где я поднялся и начал с ним драться", - заявил спортсмен.

Видео: Facebook/ Киев Оперативный

Напомним, в Житомире девушки-подростки толпой избили сверстницу и записали это на видео.

Также мы писали, что в Киеве в массовой драке у "Гулливера" пострадали двое подростков.