Центральный исполнительный соборный орган управления Святой Горы Афон, в который входят представители (антипросопы) 20-ти монастырей Афона "официально выразил свою позицию", когда отказался направить делегацию в Киев.

Это свидетельство того, что Афон не дает втягивать себя в политические игры. Об этом заявил в своем интервью митрополит Волоколамский Иларион. Его цитирует Синодальный Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на греческий информационное агентство "Romfea".

Также владыка Иларион отметил, что на отрицательный ответ Киноту указывает и то, что игумены двух афонских монастырей, прибывшие в Киев представители Константинопольского патриархата, не имели полномочий представлять Святую Гору Афон. Их прибытие в Киев вызвало крайне негативный резонанс среди православных верующих в Украине.

В интервью председатель ОВЦС МП отметил: "Только один из них присутствовал на "интронизации". Что же касается архимандрита Ефрема (из монастыря Ватопед), то в Киеве он попал фактически под домашний арест, ведь когда он внезапно заболел, то с каноническими иерархами отец Ефрем мог общаться только по телефону: в палату их не пустили. А вот новоявленный лидер раскола попал в него беспрепятственно и с журналистами — и снял нужный ему материал".

Для представителей "ПЦУ" важным является в дорогой способ получить признание со стороны Афона, ведь, несмотря на все попытки Фанара, эту "церковь" не признала ни одна из Поместных Церквей мира. Часть из них четко выразила свою поддержку канонической Украинской Православной Церкви и ее Предстоятелю – Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию. Непризнание "ПЦУ" Афоном красноречиво указывает на то, что не признает ее даже вся полнота Константинопольской Церкви, к юрисдикции которой входят монастыри монашеской республики.

Следует заметить, что 28 января состоялось внеочередное заседание Священному Киноту Святой Горы Афон, на котором было рассмотрено письмо Патриарха Варфоломея с предложением направить делегацию наблюдателей на интронизацию "предстоятеля ПЦУ". По имеющейся информации, подавляющее большинство антипросопов (представителей) афонских монастырей не поддержали такой инициативы патриарха.

Афонских монахов беспокоит тот факт, что томос был предоставлен "схизматичной ветке", под которой они понимают "УПЦ КП". Зато, некоторые монастыри категорически заявили, что закроют свои ворота, если на Афон приедет так называемый предстоятель "ПЦУ". Об этом странице Facebook сообщил директор Международного института афонской наследия в Украине Сергей Шумило.

Вместе с тем, представитель "ПЦУ" не оставляют попыток спекулировать на теме Афона.

Согласно недавним сообщениям СМИ, на Святую Гору отправилась делегация "ПЦУ" во главе с "епископом Одесским Павлом". Однако, ее члены получили удостоверения для проезда на Святую Гору (Диамонитириони) не как священнослужители, а как обычные миряне. Это видно из фото, которые они же сами распространили у себя на странице в социальных сетях.

Факт пребывания раскольников в монастыре Пантократор и участие их в богослужении, вызвал большое беспокойство среди афонских монахов.

По последней информации, Ватопедский игумен Ефрем, находясь на лечении за границей, запретил братии своего монастыря принимать в обители "митрополита Епифания", если такой осмелится посетить Святую Гору.

Как сообщала "Страна", собиравшийся прибыть на церемонию интронизации Епифания один из афонских монахов - госпитализирован с инфарктом. У старца Ефрема случился инфаркт, его доставили в одну из больниц Киева. Отметим, что на интронизации Епифания не было иерархов поместных церквей.

Напомним, что Украинская православная церковь (МП) не признала ПЦУ.