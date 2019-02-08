Международный скандал разгорелся в Донецком медицинском университете, международный факультет которого переехал в Кропивницкий. Накануне под его стены вышли более сотни иностранных студентов, которых заставляют второй раз заплатить за обучение иначе они будут отчислены. Об этом сообщает ВВС.

Впервые об этом инциденте заговорили в вузе ноябре 2018 года, когда иностранные студенты вышли на забастовку из-за недовольства качеством образования, за которое они платят деньги. Позже выяснилось, что студенты стали жертвами мошенников.

В вузе говорят, что фирма-рекрутер, которой студенты платили за учебу, не передала университету часть денег. В свою очередь ООО "Украинская образовательные услуги", которой и платили студенты, заявляла, что оплата произведена. Сами студенты уверяют, что хотели платить непосредственно на счета университета, но им отказывали.

Расследованием инцидента занялась СБУ. В январе состоялись обыски как в Мариуполе, где расположен ректорат вуза, так и в Кропивницкому. Правоохранители изъяли документы по задолженности иностранных студентов и договора на обучение. Иностранцев успокоили - доплачивать деньги им не придется.

На днях, по словам студентов, декан сообщила им, что необходимо вновь заключить договор и оплатить обучение за второй семестр. Студентам объясняют, что университет получил от рекрутера деньги только за первый семестр. "Я платил 5000 долларов в августе в этом помещении. В кабинете 137 в университете. Но нам сказали, что это все фейк. И чтобы учиться дальше, я еще должен университету 2500 долларов. Когда я показываю счета, мне говорят звонить нашим контактерам и уточнять у них. Но там не берут трубку ", - говорит третьекурсник из Пакистана.

Студенты говорят, что вышли на протест с плакатами "Украина, мы тебе доверяли", чтобы о ситуации узнали в Министерстве образования и высших государственных инстанциях. Иностранцы опасаются, что если они не заплатят, то не смогут сдать ШАГ-1 - квалификационный экзамен медиков, который позволит подтвердить знания и продолжить обучение.

Третьекурсница из Египта Нада отмечает: хотя сейчас студенты вышли на акцию из-за вопроса оплаты, ситуация не улучшилась и с обучением в целом. "На самом деле, конечно, нас волнует оплата, но, если этот университет закроют, не будет большой беды, потому что здесь фактически и обучение нет", - говорит студентка.

Некоторые студенты уже связались с посольствами своих стран. Там их успокоили и сообщили, что рассмотрят ситуацию и предоставят инструкции относительно дальнейших действий.

В вузе ситуацию комментируют кратко. "Университет работает в обычном режиме. Идут плановые мероприятия по благоустройству в соответствии с законодательством Украины взаимоотношений со студентами. Все остальное - провокации и слухи", - официально сообщают в пресс-службе.

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