В Киеве в День влюбленных можно будет бесплатно покататься на фуникулере. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".

Бесплатно покататься можно за объятия и поцелуи. Достаточно всего лишь обнять или поцеловать своего спутника, чтобы получить бесплатный проезд. Впрочем, эта акция 14 февраля продлится не весь день, а только с 08:00 до 09:00.

Также в "Киевпасстрансе" уверяют, что в этот день будут раздавать сладости, давать уникальные билеты-валентинки вместо обычных и разыгрывать 10 бесплатных проездных.

Ранее "Страна" сообщала, что киевлянка предложила свои услуги парням на День влюбленных.

Также мы писали о том, что в День влюбленных киевлянам разрешили жениться до глубокой ночи.