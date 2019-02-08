В Киеве в День влюбленных на фуникулере будут час катать бесплатно за объятия и поцелуи
В Киеве в День влюбленных можно будет бесплатно покататься на фуникулере. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".
Бесплатно покататься можно за объятия и поцелуи. Достаточно всего лишь обнять или поцеловать своего спутника, чтобы получить бесплатный проезд. Впрочем, эта акция 14 февраля продлится не весь день, а только с 08:00 до 09:00.
Также в "Киевпасстрансе" уверяют, что в этот день будут раздавать сладости, давать уникальные билеты-валентинки вместо обычных и разыгрывать 10 бесплатных проездных.
Ранее "Страна" сообщала, что киевлянка предложила свои услуги парням на День влюбленных.
Также мы писали о том, что в День влюбленных киевлянам разрешили жениться до глубокой ночи.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!