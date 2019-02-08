В пятницу, 8 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двоих кандидатов в президенты. Одним из них стал экс-журналист Дмитрий Гнап, вокруг фигуры которого вчера разразился скандал, связанный с присвоенными деньгами, которые он обещал отправить на помощь армии. Об этом пишет "Украинская правда".

Сообщается, что кроме Гнапа ЦИК зарегистрировала представителя партии "Розумна сила" Александра Соловьева.

По состоянию на 8 февраля всего зарегистрировано 44 кандидата.

Дмитрий Гнап. Фото: Радио Свобода

Александр Соловьев

Напомним, 7 февраля журналистка Анна Бабинец, которая раньше работала с Дмитрием Гнапом, заявила, что кандидат в президенты присвоил 9 тысяч евро. Все дело в том, что в 2015 году проект "Слідство.Інфо" выиграл премию "Свободная пресса Восточной Европы-2015", денежный приз составил 15 000 евро. В то время Дмитрий Гнап руководил проектом и от имени команды публично заявил, что эти деньги будут потрачены на помощь армии. В итоге выяснилось, что премия была перечислена на банковский счет Дмитрия. Сам он заявил, что 2000 евро действительно были переданы в помощь армии, 3900 евро пошли на оперативные расходы организации (были дыры в финансировании) и 9100 евро до сих пор находятся в его банковской ячейке.

После этого скандала партия "Сила людей", от которой баллотировался Гнап, призвала своего представителя на президентских выборах отказаться от участия в них. Политсила заявила, что такое поведение "не соответствует ценностям и принципам новых стандартов, которые пытается исповедовать "Сила людей"".

Однако Дмитрий Гнап снимать свою кандидатуру отказался и объяснил, что деньги хранил у себя на "черный день" для проекта "Слидство.Инфо", а не перевел всю сумму на счета армии из-за того, что в 2015 году эта сумма была нужна для выживания проекта.

Соловьеву, в свою очередь, удалось зарегистрироваться со второго раза. Изначально ЦИК ему отказала с мотивировками, приведенными ниже.

Предвыборная программа содержала следующие положения: "Мои первоочередные шаги по достижению мира в Украине: • прекращение огня и начало переговоров с представителями самопровозглашенных республик, ЕС, США, РФ — в течение одной недели после инаугурации".

Итак, в случае избрания Соловьева президентом Украины в течение недели после инаугурации им как президентом Украины не только будут приняты меры, направленные на "прекращение огня", но и задекларировано "начало переговоров с представителями самопровозглашенных республик, ЕС, США, РФ". Однако это, указывала ЦИК, относится к функциям дипломатической службы.

Также, отмечала комиссия, в предвыборной программе Соловьева имеет место признание "самопровозглашенных республик". Все это стало основаниями для отказа в регистрации политика кандидатом на пост президента Украины. Однако, видимо, политик внес поправки в свою программу, что позволило и ему стать кандидатом.