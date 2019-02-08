На 2019 год запланировано провести четыре учения по боевой стрельбе ЗРК Бук-М1, ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1. Первые боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов состоятся уже в эфеврале на полигоне Ягорлык в Херсонской области возле аннексированного Крыма, сообщает пресс-служба Минобороны.

"В общем, на 2019 год запланировано четыре учения по боевой стрельбой ЗРК Бук-М1, ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1. Будет проведено более полутора сотен различных мероприятий боевой подготовки, как командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил и тому подобное. Все они будут проходить на фоне созданной обстановки, максимально приближенной к боевой. Кроме того, специалисты ЗРВ примут участие в испытаниях нового ракетного вооружения и осуществлять исследовательские пуски зенитных управляемых ракет в рамках научно-исследовательских работ", - говорится в сообщении.

В командовании Воздушных Сил ВС Украины отметили, что увеличение количества мероприятий боевой подготовки с подразделениями противовоздушной обороны связано с угрозами со стороны РФ.

Ранее "Страна" писала о том, что ВВС Украины и моряки провели учения на Азовском море.

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