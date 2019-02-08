Скорый пассажирский поезд № 20/19 "Киев-Лисичанск" стал одним из самых популярных в железнодорожном сообщении страны, поэтому "Укрзализныця" назначила 26 дополнительных рейсов этого поезда в феврале-марте 2019 года. Об этом написал на своей странице в Facebook глава УЗ Евгений Кравцов.

"Один из самых популярных поездов у наших пассажиров – "Киев-Лисичанск". В его составе - исключительно модернизированные вагоны купе и вагоны категории "люкс". Плюс - удобное расписание курсирования. На февраль - март мы назначили еще 26 дополнительных рейсов экспресса", - .сообщил Кравцов.

В период с 7 февраля по 29 марта поезд будет отправляться из Киева не раз в четыре дня, как обычно, а чаще. Поезд № 20/19 Киев - Лисичанск курсирует с сентября прошлого года с отправлением из Киева в 21:54 и прибытием в Лисичанска в 9:48. Обратно из Лисичанска поезд отправляется в 20:28 и прибывает в Киев в 08:44.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что с 5 февраля два поезда из Украины в Москву начнут курсировать реже.

Также мы писали о том, что "Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов к 8 Марта.