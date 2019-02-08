Правоохранители разоблачили семейную пару, которая с трехлетнего возраста насиловали свою дочь, чтобы снять это на видео, а потом продать порно в интернете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

Сообщается, что обвиняемые - 35-летний мужчина и его 31-летняя супруга - являются родителями пострадавшего ребенка 2013 года рождения. Снимать порно-видео с участием дочери они начали с тех пор, как ей исполнилось три года. Издевательства продолжались на протяжении 2,5 лет.

Родители-извращенцы снимали квартиры в Днепропетровской области и Полтаве, насиловали девочку, развращали ее, удовлетворяли половую страсть неестественным путем и снимали все это на видео, которое продавали в интернете. Правоохранители сообщают о 63 эпизодах.

Обвинительный акт в отношении супругов уже направлен в суд. Их подозревают в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 149 (торговля людьми), ч.4 ст. 152 (изнасилование малолетнего лица), ч.3 ст.153 (сексуальное насилие), ч.2 156 (развращение малолетнего лица), ч.5 ст. 301 (изготовление, сбыт, распространение порнографии) УК Украины. Извращенцам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В настоящее время девочка находится в коммунальном учреждении социально-психологической реабилитации, а ее родители - в СИЗО.

Напомним, в Белой Церкви задержали педофила, который развращал 15-летнюю падчерицу и ее подругу.

Также мы писали, что в Киевской области полиция задержала педофила, который насиловал дочерей и снимал с ними порно.