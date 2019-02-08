Окружной административный суд города Киева разъяснил, какие именно действия, согласно постановлению, запрещено выполнять Ульяне Супрун. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что за разъяснениями в суд обратился представитель Супрун. По данным пресс-службы суда, Ульяна Супрун не имеет права выполнять действия, которые относятся к компетенции министра. В частности:

определение политических приоритетов и стратегических направлений работы министерства;

участие в принятии решений на заседаниях Кабмина.

Также суд отметил, что постановление не запрещает выполнять полномочия первого заместителя министра здравоохранения. Суд не решал вопрос пребывания Супрун на любой другой должности.

Напомним, 5 февраля суд удовлетворил иск нардепа Игоря Мосийчука постановил отстранить Супрун от исполнения обязанностей и.о. министра здравоохранения в связи с тем, что у нее двойное гражданство (в Украине это запрещено) и из-за статуса исполняющей обязанности (занимать такую должность можно не более трех месяцев).

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин обратился в суд с требованием отменить решение по отстранению Супрун.

Также мы сообщали, что на Банковой пытаются организовать встречу Трампа и Порошенко накануне выборов, исполузуя Супрун как повод.