"Евровидение-2019" Россию представит Сергей Лазарев. Об этом сообщила ВГТРК, являющаяся официальным вещателем музыкального конкурса в РФ. Также певец разместил публикацию со своим участием в международном конкурсе в Инстаграме.

Отмечается, что продюсировать выступление будет Филипп Киркоров. Он также помогал Лазареву на конкурсе в 2016 году в Стокгольме, когда российский участник занял третье место в общем зачете. "Теперь официально. До встречи в Тель-Авиве в мае", − написал он в комментарии к фото.

Также Лазарев в телеэфире рассказал, с какой песней выступит на Евровидении-2019. По его словам, композиция написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором, передает РИА Новости.

Лазарев рассказал, что поскольку он уже во второй раз представит Россию на Евровидении, перед ним стоят "абсолютно новые риски, ставки еще выше, и уже ожидания больше". Как и в последние несколько лет, участник от России определялся решением телеканала, а не в результате национального отбора.

"Все уже исключительно ожидают от меня только победы, хотя на меня это накладывает еще больше ответственности", - добавил певец.

За право представлять Украину на Евровидении в Израиле будут бороться 16 певцов и коллективов. Полуфиналы национального конкурса пройдут 9 и 16 февраля, а финал состоится 23 февраля.

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Напомним, что объявлен порядок выступления участников национального отбора Евровидения-2019. Maruv - 9 февраля, Kazka - 16 февраля. Kazka представила свою новую песню для отбора на Евровидение-2019.