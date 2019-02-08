В Ровенской области неизвестные застрелили 30-летнего мужчину. Инцидент произошел 7 февраля около 23:30 в селе Старое Село. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУНП.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что подозрительные звуки услышал сосед, который и обнаружил во дворе 30-летнего владельца хозяйства с огнестрельным ранением без признаков жизни. Установлено, что двое неизвестных на автомобиле BMW-525 иностранной регистрации осуществили выстрел из огнестрельного оружия в 30-летнего жителя села Старое Село, который от полученного ранения погиб", - говорится в сообщении.

В области введен план Сирена. На задержание злоумышленников ориентирован личный состав территориальных подразделений и пограничной службы.

Фото: rv.npu.gov.ua

В убийстве подозреваются двое местных жителей 23 и 30 лет. Автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили на автодороге возле поселка Томашгород. Начато досудебное расследование. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

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