В Киеве мошенник проворачивает аферы с арендой квартир по липовому паспорту. Мужчина одновременно сдал одну и ту же квартиру разным людям. Так, на его удочку попалась Екатерина Сенченко, которая описала свою историю на своей странице в Facebook. В Украине более 1,5 миллиона аннулированных паспортов, поэтому проблема очень масштабная.

1 февраля Екатерина Сенченко сняла квартиру в Киеве у пожилого мужчины. "Мы подписали договор аренды: обычная бумага с паспортными данными владельца, подписями, обязанностями владельца и жителей", - рассказывает Екатерина. Через три дня она возвращалась домой из аэропорта, однако ее ключ не подошел к замку. А потом дверь ей открыл незнакомец. Оказалось, мужчина взял с каждого квартиранта деньги за первый и последний месяцы проживания и исчез. Причем, ему эта квартира не принадлежит - он сам арендовал это жилье у законного собственника.

"Лузанов Дмитрий Николаевич, 4.11.1954 рождения (паспорт ворованный, принадлежит покойному харьковскому парню) арендовал квартиру по адресу Сечевых стрельцов, 58/2в. Он сделал поддельные документы права собственности и пересдал ее Екатерине и молодым иностранцам с Востока. Со всех взял деньги за два месяца. И, конечно, исчез. По нашим данным, у него минимум 7 украденных и поддельных под себя паспортов", - пишет Екатерина.

Фото: facebook.com

Сервис Опендатабот отмечает, что на данный момент в Украине 1,5 миллиона аннулированных паспортов, которые до сих пор остались на руках и могут быть использованы. Из них почти 1,3 млн - потеряны, 90 тысяч - похищенные, 25,7 тысяч - это паспорта умерших, которые не были сданы в ГМС.

Именно такие паспорта могут использовать мошенники. Когда владелец паспорта умирает, или документ крадут или теряют - паспорт аннулируется и его забирает Государственная миграционная служба, однако в некоторых случаях остается неизвестным, где именно и у кого находится документ.

Портал отмечает, что для того, чтобы уменьшить риски подобных ситуаций, необходимо проверять паспорт человека, с которым вы заключаете сделку. Например, это можно сделать через сервис Опендатабот. Если паспорт недействителен - не подписывайте договор и не передавайте деньги такому человеку.

Ранее "Страна" сообщала, на каких схемах зарабатывают в Миграционной службе.

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