С 1 марта 2019 граждане Украины и Грузии смогут взаимно посещать обе страны по внутренним биометрическим паспортам (ID-картам). Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины на своей Facebook-странице.

"1 марта 2019 года вступает в силу обновленное соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизовому режиму вводится положение о взаимных поездках граждан двух стран на основании внутренних паспортов в форме карты (ID), содержащих бесконтактный электронный носитель", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по соглашению граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней каждый год на основании внутренних паспортов в форме карты (ID), которая содержит бесконтактный электронный носитель.ї

Украина и Грузия подписали соглашение, позволяющее гражданам обеих стран путешествовать без виз и по ID-паспортам, в октябре прошлого года.

Фото: facebook.com/Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Как сообщала "Страна", проблемы с ID-паспортом будут не у избирателей, а у кандидатов в президенты. Она заявила, что закон "О выборах Президента" не учитывает существование ID-карт и предусмотренные законодательством процедуры будет невозможно обеспечить для ее обладателей. По этой причине, отметила Слипачук, нужно очень серьезно работать над точечными изменениями в закон "О выборах Президента".

Напомним, что украинские школьники должны оформить ID-карту не позже, чем через месяц после 14-летия.