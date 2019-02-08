В пятницу, 8 февраля 2019 года, во Львове состоится "акция протеста участников боевых действий против участия "клоунов" в президентской кампании". Об этом пишет Depo.Львов со ссылкой на организаторов.

"Мы, ветераны украинско-российской войны и участники боевых действий на востоке страны, хотим заявить о своей позиции по поводу президентских выборов в Украине. В то время, когда враг ежедневно атакует украинские позиции и ребята из разных уголков страны, часто за тысячи километров от родного дома, вынуждены проливать свою кровь за ее независимость, олигархи сумели превратить ситуацию в фарс и политический маскарад", - говорится в сообщении.

Организаторы говорят, что "мы видим как миллиардеры пытаются продвинуть к власти своих карманных кандидатов, у которых за плечами никакого политического достояние, а лишь обещания, пренебрежительность ко всему украинскому и часто самый большой опыт - участие в юмористических программах".

"Считаем, что в период смертельной опасности, когда выборы могут стать решающими для страны, это является ничем иным, как попыткой расшатать лодку и свести к абсурду весь институт президентства. Расцениваем это как плевок не только в лицо каждому из нас, но и миллионам украинцев. Завтра Львов выскажет свою позицию - государство не цирк, а клоун не может быть Президентом", - говорится в сообщении. Акцию запланировали на 16:00.

В то же время, издание Форпост пишет, что акцию протеста против "клоунов" в президентской кампании организует известный в регионе бизнесмен и экс-народный депутат от ВО "Свобода" Игорь Кривецкий по поручению из Администрации Президента.

Там отмечают, что анонс акции появился на сайте Depo, который входит в издательский дом, владельцем которого является народный депутат из БПП Вадим Денисенко. "Чтобы дискредитировать Владимира Зеленского, который сейчас является лидером президентского рейтинга, для участия в акции привлекаются участники АТО", - пишет издание. также по его данным, Игоря Кривецкого СМИ называют "хозяином "Свободы", а его гостиничный комплекс в селе Стрелки увеличил свою площадь за счет участков участникам АТО.

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Гончаренко, отвечая Зеленскому, явился на эфир в костюме Чаплина.

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