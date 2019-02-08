Германия и Франция разрешили спор вокруг "Северного потока - 2" и договорились о поправках к Газовой директиве Евросоюза. Новации не станут блокировать строительство газопровода. Об этом в пятницу, 8 февраля передаёт французское агентство AFP.

Ранее послы США в Германии, Дании и при Евросоюзе - Ричард Гренелл, Карла Сэндс и Гордон Сондленд - опубликовали совместную статью, в которой призвали европейские страны отказаться от "Северного потока - 2".

Они подчеркнули, что у европейцев есть время, чтобы остановить строительство газопровода. Кроме того, политики призвали Европу пересмотреть директиву "третьего энергетического пакета, чтобы законы ЕС распространялись и на такие проекты".

Как сообщала "Страна", почти три четверти опрошенных немцев считают, что строительство трубопровода "Северный поток-2" является правильным решением. При этом 67 % участников опроса называют ложными утверждения президента США, что увеличение импорта природного газа из России угрожает безопасности Европы и делает Германию зависимой от Москвы.

Напомним, что США снова потребовали от ЕС и Германии отказаться от Северного потока-2.