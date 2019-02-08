Пожар в Рио. 10 игроков Фламенго заживо сгорели на своей тренировочной базе. Фото
В Бразилии произошла чудовищная трагедия. Здесь, в Рио-де-Жанейро, на тренировочной базе знаменитого клуба Фламенго, вспыхнул сильный пожар. По предварительным данным погибло не менее 10 человек, еще трое ранены.
Официальный Twitter газеты O Globo обнародовал первую фотографию с места трагедии.
Фото: witter.com/OGlobo_Rio
Огонь вспыхнул в новейшем центре Фламенго, который открыли после реконструкции всего два месяца назад.
По данным местных газет и ТВ-каналов, в огне погибли игроки молодежного состава клуба. Они спали в своих комнатах и не смогли спастись. Огонь распространился очень стремительно.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что жители фавелы в Рио-де-Жанейро сбили полицейский вертолет из автоматов.
Также мы рассказывали, что в бразильской тюрьме до смерти забили подозреваемого в подготовке терактов на Олимпиаде в Рио.