Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин рассказал новые подробности трансфера израильского полузащитника Манора Соломона. Оказывается, "горняки" буквально увели талантливого футболиста из-под носа у Манчестер Сити.

Об этом передает канал Футбол 1.

"Манор Соломон фактически подписал личный контракт с Манчестер Сити, но ему не удалось договориться с клубом. Поэтому в Манчестер Сити отложили эти переговоры.

Мы хотели его подписать еще год назад, но там была проблема с армией и тогда он фактически не служил. Мы воспользовались временем, когда Манор отслужил определенный срок, вернулись к переговорным процессам, и приобрели этого футболиста. С точки зрения финансовых вопросов - не было никаких финансовых разногласий, были лишь вопросы с армией. По словам агента футболиста, он должен вообще освободиться от армии.

Соломон очень сильно нас порадовал после товарищеских игр. Мы уверены, что уже сегодня он готов усилить нас. Я говорил с Марлосом и другими опытными футболистами, и они очень хорошо о нем отозвались. Такое впечатление, что он уже здесь очень давно. Он понимает ту игру, в которую мы играем. Паулу Фонсека отмечал то, что ему достаточно раз объяснить, и он уже понимает что делать. Очень умный парень и это очень радует", - рассказал Сергей Палкин.

Напомним, что Паулу Фонсека рассказал о ходе подготовки к матчу с Айнтархтом в 1/16 Лиги Европы.