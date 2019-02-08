В Полтаве местные жители едва не подрались во время съемок программы "Полевая кухня" для телеканала "1+1". Инцидент произошел 7 февраля, когда в Полтаву для съемок очередного выпуска передачи приехал известный украинский журналист Константин Грубич, сообщает сайт 0532.ua.

Фото: 0532.ua

Во время съемки "Полевой кухни" участники передачи готовили старинное украинское блюдо под названием "Шпундра" (жареная свинина, тушенная со свеклой). После этого угоститься блюдом мог каждый желающий. Именно это и вызвало ажиотаж среди полтавчан, наблюдавших за съемочным процессом. Во время раздачи блюда среди желающих его получить началась бойня за еду. Успокоиться людей просил сам Грубич.

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