В Киеве на Майдане вчера вечером люди в военной форме привязали человека скотчем к столбу. Соответствующее видео опубликовала в Facebook редактор Шарий.net Ольга Шарий.

Ольга Шарий заявила, что приглашает экс-главу МИД Британии Бориса Джонсона и посла США в Украине Мари Йованонович, который считают, что "Киев спокойный и классный город", посетить столицу Украины и пусть "их тоже привяжут к столбу".

На записи видно, что люди в форме привязали мужчину к столбу, а затем кричали: "Слава Украине!". Один из людей в военной форм ударил привязанного и заявил, что тот продавал наркотики детям. Позже проходившие мимо люди попросили развязать мужчину, так как завтра "это могут показать в России". В конечном итоге мужчину отпустили, а пришедшая к месту события не стала задерживать людей в форме.

"Это делают те, кого правда очень раздражает и которые только то и умеют, что жаловаться, писать доносы и пакостничать. Обратите внимание - везде и всегда они пытаются с нами бороться так. От соцсетей до конференций - не допустить, удалить, закрыть рот", - сообщает Ольга Шарий.

Фото: Скриншот

Видео: facebook.com/Ольга Шарий

Ранее "Страна" сообщала, что полиция Чернигова принялась искать преступников, которые привязали к столбу человека и издевались над ним.

Также до этого мы писали о том, как националисты в Чернигове привязал скотчем к столбу "опущенного ватника".