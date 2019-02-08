В декларации Петра Порошенко, которую он подал для регистрации кандидатом в президенты, обнаружены нарушения. Это следует из результатов проверки ЦИК, которые оказались в распоряжении "Страны".

В частности, у Департамента мониторинга деклараций возникли претензии касательно пунктов "Объекты недвижимости", "Транспортные средства", "Корпоративные права", "Юридические лица, конечным бенефициаром которых является субъект или члены его семьи", "Доходы, в том числе подарки".

Так, Порошенко указал в собственности две квартиры площадью 134 и 62 квадратных метра, 344-метровый дачный дом (последний принадлежит Марине Порошенко) которые, как оказалось, отсутствуют во всех возможных имущественных реестрах Украины.

При этом действующий президент не задекларировал туристическое судно 2005 года выпуска, которое, как следует из Судовой книги Украины, у него как раз есть. Также в Государственном земельном кадастре значится 1875-метровый земельный участок, оформленный вновь на супругу Марину Порошенко. Он также не отображен в декларации.

Отдельно глава государства указал ряд компаний, конечным бенефициаром которых он является (в основном это кондитерские компании, включая липецкий Рошен). Проверяющие отмечают, что в связи с коротким сроком, выделенным для проверки, они не имеют возможности подтвердить или опровергнуть, действительно ли Порошенко владеет указанными фирмами.

При этом проверяющие ЦИК указывают, что Порошенко записал себя бенефициаром "Финансово-страховой компании "Адмиралтейская". Но в соответствующем реестре такая информация отсутствует. Тогда как на конец 2017 года он был контролем ООО "Краина-Асистанс" и ООО "Краина-Медасистанс", однако это не зафиксировал в декларации.

Возникли замечания и к пункту декларации "Доходы, в том числе подарки". Указывается, что доход от продажи имущества, в том числе ценных бумаг, на сумму 172 тысячи гривен (источник дохода - Мозоль Игорь Анатольевич) не указан в Государственном реестре физлиц (иными словами, президент не уплатил с этой суммы налоги).

В завершении документа отмечается, что допущенные неточности и ошибки подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата на должность президента.

Напомним, Петр Порошенко официально был зарегистрирован кандидатом в президенты вчера, 7 февраля.

С содержанием декларации президента, которая стала предметом проверки, можно ознакомиться по ссылке.