Российское отделение компании Reebok в рамках рекламной кампании "Ни в какие рамки" опубликовало у себя в инстаграме ряд фото с девушками и подписями "прикрыла соски, чтобы вы не порезались", "ой, не всё" и другими. Вскоре фотографии пропали из инстаграма российского Reebok (не исключено, что из-за возмущения в комментариях).

"Ни в какие рамки" - это аналог западной рекламы Reebok "Be More Human". В кампании принимали участие как спортсменки, так и девушки других профессий.

В России героинями проекта стали чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, боец ММА Юстына Грачык и создательница Telegram-канала Залина Маршенкулова. Из трёх героинь Маршенкулова оказалась единственной, кто не занимается спортом профессионально.

instagram.com/reebok_russia

7 февраля, 21:04 Сотрудник Reebok Александр Голофаст объяснил удаление фотографий из инстаграма.

Голофаст, придумавший рекламную кампанию, заявил "Дождю", что она была одобрена руководством бренда. Вскоре после публикации, по словам Голофаста, ему позвонил начальник, "сказал, что это ужасно, кошмарно, чудовищно" и потребовал удалить рекламу.

Фото: tlg.name/smmrus

"Эту кампанию я придумал в конце декабря. Месяц мы обсуждали ее со всем руководством, утвердили все цитаты Залины не только с моим непосредственным руководителем, но и с генеральным директором Reebok в России", - рассказал он.

"Бренд снял клевую фотосессию, сделал хороший видеоконтент, долгое время делал постпродакшн, накладывал логотипы, и как только он получает часть негативных комментариев - он берет и отказывается от того, что он сделал. Бренд может так сделать, но мне просто стыдно, что я таким образом выгляжу нелепо", - заявил Голофаст, добавив, что больше не собирается работать в компании.

instagram.com/reebok_russia

7 февраля, 21:11 Reebok снова опубликовал в инстаграме фотографии с героинями проекта, но без цитат про лицо и соски. "К сожалению, уже после публикации некоторых снимков, стало понятно, что частично контент не может быть опубликован от лица бренда согласно возрастной политике социальной сети. Тем не менее, публикации до сих пор доступны в аккаунтах героинь кампании", - говорится в подписи к снимкам.

Как сообщала "Страна", бразильская сенатор шокировала избирателей и парламентариев незастегнутым пиджаком. "Ей никто не посмеет сказать "нет", поскольку все челюсти лежат на полу", - шутит Christoval, намекая на сексуальность женщины.

Напомним, что в Одесском порту задержали контрабандную партию духов на 10 миллионов.