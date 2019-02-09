9 февраля - дата первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2019. Украина, как и другие 41 стран-участниц, выбирает исполнителя, который в этом году представит ее на музыкальном конкурсе в Тель-Авиве. Всего за право выступить на конкурсе в мае борются 16 участников. После каждого полуфинала останутся по трое конкурсантов, а в решающем украинском финале, 23 февраля, встретятся шесть желающих отправиться на Евровидение.

Ранее мы собрали информацию о всех участниках Нацотбора и видео песен, которые они представляют. "Страна" следит за тем, как проходит Нацотбор и кто прошел в финал 9 февраля.

Онлайн-трансляция

20:10 Оригинальный стиль группы вызвал очень разные комментарии на YouTube. Одни пользователи с радостью готовы проголосовать за "ЦеШо", другие назвали происходящее на сцене "дурдомом".

20:07 На сцене - группа ЦеШо, созданная Владом Троицким, с песней "Hate".

20:03 Что считают судьи? Джамала похвалила песню Веры, но заметила, что певице не хватило уверенности и раскованности. По мнению Евгения Филатова, выбранная песня - это более нишевый продукт, а не массовая музыка, которая бы подошла "Евровидению". А Андрей Данилко считает, что Вера ничем не удивила и в ее выступлении "нет огня".

19:54 На сцене - Вера Кекелия с песней Wow. К этому моменту она, по собственному признанию, шла 8 лет.

Певица выступает в шикарном образе - длинное золотое платье с полностью открытой спиной, на которое в начале песни была накинута белоснежная пушистая накидка.

19:46 За кулисами организаторы онлайн-трансляции общаются с выступившими артистами.

19:40 Пока идет рекламная пауза, в трансляции можно переключиться на камеру, которая показывает судей, и рассмотреть их наряды. Мужская часть жюри оделась в черное, а на Джамале - оригинальное асимметричное красное в белую полоску платье с воланом.

19:32 Во время исполнения песни на сцене также появился жонглирующий велосипедист, а в конце песни солист улетал на воздушных шарах. Притуле и Данилко это не понравилось, сказали, что это "похоже на выпускной циркового училища". А Джамала отметила, что выбранная тональность для солиста высоковата.

19:27 Компанию группе на сцене составляет юная гимнастка, изображающая знаменитую "Девочку на шаре" Пикассо.

19:26 На сцену выходит второй номер нацотбора - группа Letay. Два года назад участник группы получил всего по одному баллу от зрителей и жюри, но уверяет, что провел "работу над ошибками". Сейчас коллектив исполняет песню "Мила моя".

19:22 Данилко крайне обтекаемо прокомментировал первое выступление национального отбора, сказав, что сначала хочется посмотреть всех, а потом оценивать. При этом отметил, что группа вполне может быть в финале. Филатов отметил драйв от выступления The Hypnotunez. В свою очередь, Джамала считает, что группе, которая привыкла играть вживую, может быть трудно выступать на "Евровидении" под минус. Ей понравилась песня, но конкретно на "Евровидении" певица ее не видит.

19:18 Притула в шутку просит у группы разрешения обращаться к ним просто "Гипнотьюнз" без артикля The: "Потому что сейчас такая ситуация в стране, что как только говоришь "Зе", тут же кажется, что агитация".

19:14 На сцену выходят первые конкурсанты: участники программы "Х-Фактор" The Hypnotunez с песней "Hey". Музыканты на сцене выступают в костюмах, с контрабасом и духовыми инструментами.

19:11 Джамала: "Я буду искать человека, который действительно борется, потому что это конкурс".

19:09 Притула рассказывает о том, что высказывания Андрея Данилко на нацотборах на Евровидение уходят в народ в качестве мемов. Данилко, в свою очередь, заявил, что считает прошлогоднее место Украины в финале "Евровидения" не совсем справедливым.

19:07 В качестве гостя приглашен прошлогодний участник Евровидения Melovin.

19:03 Ведущий Сергей Притула представляет судей Национального отбора. Это артист Андрей Данилко, победительница "Евровидения 2016" Джамала, продюсер и композитор Евгений Филатов.

Первый полуфинал

9 февраля на Нацотборе Евровидения свои песни представляют Вера Кекелия, Yuko, Maruv, Letay, Brunettes Shoot Blondes, ЦеШо, Bahroma, The Hypnotunez.

The Hypnotunez "Hey"

Группа The Hypnotunez из Винницы, играющая на стыке панка, джаза, R'n'B и гаражного рока, перед полуфиналом рассказала, что не стала создавать композицию специально для Евровидения, а подобрала подходящую из уже существующего репертуара.

Letay "Мила моя"

Проект музыканта Ильи Резникова для Евровидения выбрал песню. которая уже полюбилась украинским слушателям. Композиция "Мила моя" вышла в сентябре прошлого года.

"Жизнь быстротечна. Никто не знает, что будет завтра. Иногда за мечтами о будущем мы не ценим то, что происходит с нами сегодня, ежедневно, ежеминутно… Хотя это и есть наша реальная жизнь. Особенно когда рядом настоящая Любовь!" - так пояснили идею песни на официальном Youtube-канале Letay.

Vera Kekelia "Wow!"

Вера Кекелия известна поклонникам украинских талант-шоу. Она принимала участие в проектах "Суперзвезда", "Голос країни", была голосом "Танцев со звездами" в прошлом году, попробовала себя как актриса в "Женском квартале". Пела в составе группы "А. Р. М. I. Я." и джазовом радиобэнде Александра Фокина. Для Евровидения она отобрала песню о вере в себя.

ЦеШо "Hate"

Группа актеров-музыкантов, созданная театральным режиссером Владом Троицким, представит композицию "Hate", клип на которую появился в феврале. Перед полуфиналом артисты рассказали, что подготовили для выступления концентрат искусства - сочетание театра, музыки, кукол, мысли и вижуала.

Yuko "Galyna Guliala"

Коллектив, состоящий из двух человек - Юлии Юриной и Стаса Королева, возник на шоу "Голос країни". Он делает музыку на грани фолка и электроники и для отбора выбрал композицию на украинском языке.

Brunettes Shoot Blondes "Houston"

Перед выступлением музыканты пообещали зажигательный, в прямом смысле слова, номер. Для этого они используют мультиинструмент, где под крышкой рояля объединись еще 20 инструментов. В прошлом году во время Нацотбора эффектный прием с загорающимся роялем использовал победителей отборочного тура Melovin.

Bahroma "Назавжди-Навсегда"

Рок-группа, лидер которой вырос в Торезе Донецкой области, выбрала песню о доме и близких людях, разбросанных по миру.

Maruv "Siren Song"

Певица, которая заменила Tayanna, известна своим хитом Drunk Groove. Для Евровидения она выбрала композицию "Siren Song". Ранее распространились слухи, что на Национальном отборе она выступит с треком "For You". Позже их опровергли, появился тизер конкурсной песни "Bang!" Сейчас артистка презентовала полную версию композицию и официальное название "Siren Song".

Результаты голосования

Выбирают лучших исполнителей телезрители и члены жюри по принципу 50 на 50. Баллы начисляют по результатам смс-голосования и по решению судей - Андрея Данилко, Джамалы и Евгения Филатова. В итоге, из шестнадцати, в финал выходят по три участника каждого полуфинала. А 23 февраля решающее голосование определит победителя из шести конкурсантов.

Чтобы проголосовать, нужно отправить смс на номер 7766 с указанием номера музыканта. Также это можно сделать в мобильном приложении "Телепортал".

16 февраля выступят еще восемь претендентов - любимая многими группа Kazka, исполнитель из Львова Ivan Navi, эпатажная Kira Mazur, поющие близняшки - дуэт Anna Maria, подопечный студии Ивана Дорна Khayat, который пострадал от хулиганов в метро, молодой, но запоминающийся Laud, рок-группа с женским вокалом Braii, элегантные и энергичные девушки из Freedom jazz.

Напомним, что Украина выступит во второй половине первого полуфинала песенного конкурса Евровидение-2019, который пройдет 14 мая в израильском городе Тель-Авив. Финал конкурса состоится 18 мая.

За пару недель до выступления в полуфинале Нацотбора в вагоне метро Киева, на глазах у пассажиров, избили одного из участников Андрея Хайата.