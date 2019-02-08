ЦИК отказала в регистрации кандидатами в президенты народному депутату Надежду Савченко, которая подозревается в организации подготовки терактов и свержения государственной власти, и бывшему нардепу Владимиру Олейник.

Это следует из соответствующих постановлений, выпущенных Центризбиркомом.

В качестве аргументации отказа по Савченко указано, что она не внесла 2,5 миллиона гривен залога, что является необходимым условием для баллотирования. Что касается Владимира Олейника, отмечается, что подал заявление не лично и не удостоверил его должным образом, а залог за него подали четверо других человек, что противоречит закону.

Еще одной причиной стало то, что Владимир Олейник с 2014 года фактически не проживает в Украине (по законодательству, нужно проживать постоянно последние десять лет, - прим.Ред). Также у комиссии появились сомнения в подлинности его документов, поэтому принято решение направить их для проверки в Нацполицию.

По каким еще причинам отказывают в регистрации желающим участвовать в выборах президента - в материале "Стране".

По состоянию на момент публикации заметке кандидатами в президенты официально стал 41 человек.