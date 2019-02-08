В следующий четверг, 14 февраля, донецком Шахтеру предстоит сложное испытание. В 1/16 Лиги Европы "горняки" будут принимать на своем поле немецкий Айнтрахт.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал клубной пресс-службе, как он подготовил команду к этому важнейшему противостоянию.

Фото: facebook.com/fcshakhtar

- Паулу, вы довольны тем, как команда провела сборы?



- Да. Важно понимать, что на данный момент наша главная цель - зацементировать рабочие процессы, интегрировать в состав новых игроков и создать условия для того, чтобы абсолютно все были готовы к первому матчу. Ребята давали положительный ответ. Думаю, физически мы будем на высоком уровне. Конечно, всегда есть что улучшать, но в целом я доволен.

- Как оцените общую готовность ко второй части сезона?

- Хорошо. Все вышли из отпуска в отличном состоянии, плюс мы выработали план, чтобы прибавить тактически и физически. Большинство ребят уже прекрасно знают, что именно им нужно делать, а это облегчает работу. И товарищеские матчи, проведенные на сборах, показали, что игроки на хорошем уровне.

- Длинная зимняя пауза - очень большая проблема для участников еврокубков. Как ее нивелировать?



- Мы не можем закрыть глаза на эту проблему, от нее не убежишь. Знаком с этим третий год и уже привык. Преимущество ли? Конечно, нет. Безусловно, лучше бы ее не было. Однако таковы реалии и нам нужно готовить команду наилучшим образом. Согласен, играть в Лиге Европы после такой паузы - далеко не идеальный сценарий, но выбора нет. Все это понимают, и отговорок искать мы не собираемся.

- 14 февраля вас ждет первый матч с Айнтрахтом. Насколько Шахтер готов к противостоянию? Как планируете работать оставшуюся неделю?



- Мы с футболистами еще не обсуждали Айнтрахт и только в субботу начнем готовиться к поединку. Стратегия однозначно нужна. У нас сильнейший соперник, который победил во всех играх Лиги Европы, выйдя из сложной группы с Марселем и Лацио, и находится на пятом месте в Бундеслиге. Все это демонстрирует качество и мощь команды. Прекрасно понимаю, что матч будет очень тяжелым, но мы постараемся использовать все свое оружие, чтобы противостоять этому оппоненту.