В соцсетях по всему миру прокатился флешмоб врачей, которые опубликовали свои фото, на которых они спят прямо на рабочем месте после изнурительной смены. Таким образом медики решили показать, что не роботы, а живые люди и устают на работе. Кроме того, этими фото врачи поддержали своего коллегу из мексики, который ночью уснул на рабочем месте и был сфотографирован блогером, который опубликовал фото в сети и раскритиковал его за то, что тот не делает свою работу должным образом. Об этом пишет Umbrella.green.

После этого медики по всему миру встали на защиту своего коллеги и выложили в сеть свои аналогичные снимки. Фото распространяются в соцсетях под тегом #YoTambienMeDormi (с испанского: "я тоже заснул").

Уточняется, что Блогер сделал это фото уснувшего медработника в 3 часа ночи.

"Многие пациенты ждали помощи", - написал он.

В ответ на это один мексиканский доктор выложил свой снимок с тегом "я тоже уснул". После этого в соцсетях появились и другие фото медиков. Под фото медработники писали о том, что врачи по всему миру часто переутомляются на работе, у некоторых из них смены длятся по 36 часов, а в неделю выходит до 80 рабочих часов.

"Мы люди, а не машины!"- констатировали участники флешмоба.

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