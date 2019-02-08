Как уже писала "Страна", с 7 февраля в Украине начало действовать новое валютное законодательство, в частности, теперь можно покупать валюту онлайн, в том числе, в кредит. Это очень заинтересовало украинцев, и они кинулись проверять систему — покупать доллары и евро через личные электронные кабинеты и интернет-приложения.

Впрочем, далеко не все клиенты поверили в онлайн-валюту без подвохов. И, как оказалось, не зря.

Киевлянин, соучредитель компании Juicer Никита Янишевский написал у себя на странице в Facebook, что попал в схему Приватбанка при попытке обменять валюту онлайн.

Он выложил на своей страничке скриншоты отчета о списании средств. Янишевский планировал купить 800 долларов по курсу Приватбанка 27,1 грн. Но по итогу с его карты списали 21740 грн., хотя должны были снять 21680 грн. По новому законодательству, комиссии за онлайн-покупку валюты быть не должно. Поэтому лишние 60 грн возникли по причине резкого пересмотра курса прямо посреди ночи — с 27,1 грн до 27, 174 грн за доллар, то есть, почти на 10 копеек.

"ПриватБанк ворует деньги на валютно-обменных операциях клиентов, скрыто снимая дополнительные средства с вашего счета. (27,100 х 800 = 21680) Они об этом знают, но ничего не делают с этим. У кого возникла такая же ситуация, оформляйте рекламацию и требуйте компенсации! Хотелось бы, что б ответственный понёс за это наказание, это фактически мошенничество. Говорят, что у многих так, но они не приостановили дальнейшую работу сервиса. Впервые за долгое время был изменён курс в ночное время, согласно архиву курса валют на главном сайте privatbank.ua (п. 2.1.1.16.4) договора и четко подогнан под курс до тысячной всех эти мошеннических дополнительных списаний у клиентов. Все скриншоты сделаны, так низко опускаться до таких действий банку вашего уровня", — пишет Янишевский.

Скриншот: facebook.com/yanishevskiy

При этом Приватбанк на жалобу клиенту уже отреагировал. Он, по сути, признал проблему.

"Нам очень жаль, что вы столкнулись с такой ситуацией. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Мы бы не хотели, чтобы у вас складывалось неправильное впечатление о банке. К сожалению, наблюдались временные трудности с отображением курса валют в мобильном приложении Приват24. Данный вопрос максимально оперативно был передан в работу ответственным сотрудникам. На текущий момент курс отображается корректно", — написали сотрудники Приватбанка.

Вместе с тем, по словам Янишевского, возвращать деньги ему не хотят. Пользователи также пишут, что не совсем корректно работали системы банков, к примеру, были случаи двойного списания средств, хотя "лишние" деньги потом и вернули.

Напомним, с 7 февраля в Украине вступили в силу новые правила обмена валют, которые регулирует закон "О валюте и валютных операциях", и сразу восемь постановлений Нацбанка.