В Днепре по неизвестным причинам погибла целая стая скворцов, которые среди зимы почему-то оказались в городе. Из-за этого часть Сичеславской набережной оказалась усыпана десятками мертвых птиц. Инцидент произошел 7 февраля. Об этом сообщает "Информатор".

Птицы упали с неба на обочину дороги и на проезжую часть. Автомобили, следовавшие по Сичеславской Набережной, пытались объезжать мертвых птиц, но дорога буквально укрыта ними.

Причина массовой гибели скворцов пока неизвестна. Не исключено, что эти птицы вернулись с зимовки в Украину раньше положенного времени и замерзли. Скворец - перелетная птица, широко распространенная на многих континентах. По данным ученых, скворцы возвращаются в Украину в начале и середине марта. В течение некоторого времени после прилета скворцы держатся стайками.

Фото: dp.informator.ua

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