В России Виктор Янукович наделен государственной охраной. Специальным статусом он не пользуется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов, охраняется ли он. Его цитирует Интерфакс.

"Государственная охрана предоставляется по решению главы государства", - добавил он. Песков также сообщил, что не знает какая именно структура занимается охраной Януковича.

Журналисты поинтересовались и юридическим статусом Януковича. На это Песков сказал, что он "въехал в РФ как действующий президент и глава государства Украина, после того, как в этой стране произошел силовой захват власти". "Въехавший в этом качестве Янукович по-прежнему находится в РФ", - заметил пресс-секретарь президента России.

На просьбу прокомментировать слова Виктора Януковича о готовности выступить посредником и обратиться к президенту России Владимиру Путину в части обмена удерживаемыми лицами, Дмитрий Песков сказал: "Посредничество возможно только с согласия двух сторон. Пока никаких конкретных обращений (на этот счет - прим. ред.) не было. И в этой связи мне нечего сказать".

Как сообщала "Страна", элитная квартира Януковича в Киеве получила нового управляющего.

Отметим, что суд отобрал у Агентства по розыску активов вертолетную площадку Януковича, но арест с нее не снял.