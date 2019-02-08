Мэр Киева Виталий Кличко уволил с занимаемой должности заместителя главы Голосеевской райгосадминистрации Киева Юрия Ткаченко, который в нетрезвом состоянии устроил ДТП в столице, в результате чего пострадала женщина-полицейский. Об этом сообщает пресс-служба Кличко в пятницу.

"Такие госслужащие, еще и на руководящих должностях, работать не должны и не будут! Здесь никаких других мыслей нет. Поэтому Ткаченко уволен еще до того, как успел протрезветь", - сказал Кличко.

Юрий Ткаченко (на фото - справа). Фото: golos.kyivcity.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что пьяный зам главы Голосеевской РГА травмировал патрульную, которая оформляла ДТП. В четверг, 7 февраля, вечером в Киеве на Южном мосту находившийся за рулем в нетрезвом состоянии Ткаченко травмировал патрульную, которая оформляла дорожно-транспортное происшествие. Он совершил столкновение с автомобилем, который в свою очередь врезался впереди стоящий автомобиль, зажав патрульную, оформляющую ДТП.

Кличко тогда сообщил, что дал поручение главе Голосеевской райадминистрации срочно подать документы, необходимые для увольнения Ткаченко. Мэр отметил, что считает нетрезвых водителей преступниками, которые должны нести полную ответственность за нарушение установленных правил.

Также мы писали о том, что Кличко повысил своего зама после увольнения главного аудитора Киева.