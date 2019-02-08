В следующий понедельник, 11 февраля, канал "Интер" представит премьеру остросюжетного сериала "Захват".

Это будет 8-серийная драма о самоотверженной работе отряда спецназа. В главных ролях - Станислав Боклан, Георгий Поволоцкий, Никита Вакулюк, Слава Красовская, Альберт Малик, Александр Божко, Владимир Скорик. Режиссеры - Хачатур Василян и Роман Веркулич, передает пресс-служба канала.

Кадры из фильма "Захват", фото: inter.ua

"Захват" - это истории о людях, которые каждый день рискуют собственной жизнью. Главные герои - отряд быстрого реагирования полицейского спецназа - занимаются обезвреживанием особо опасных преступников. Они любят свою профессию и выполняют работу быстро и эффективно. Для них закон превыше всего. У членов команды есть свои жизненные драмы и личные трагедии.

Каждая серия расскажет об отдельной спецоперации. Причем в основе сценария лежат реальные преступления и истории нейтрализации преступников.

"Многие из этих историй были на слуху, - говорит шеф-редактор сериала Олег Гершкович. - Зрители могли недавно читать о них в сводках МВД, газетах или интернете. Но что там произошло на самом деле, чем все закончилось, как обезвредили преступников, они смогут узнать из нашего сериала. Конечно, в "Захвате" не обошлось без художественного вымысла, но в основе каждой истории - реальные события".

Чтобы достоверно показать на экране работу спецназа, команда сериала консультировалась с действующими и бывшими сотрудниками правоохранительных органов.

"Понять характеры спецназовцев - непростая задача, - продолжает Олег Гершкович. - Наши герои - особенные. В повседневной жизни мы, к счастью, не сталкиваемся с работой спецназа. Их профессия подразумевает молниеносное вмешательство тогда, когда обычному человеку угрожает опасность. Главное в их работе - не эффект, а эффективность. Изучая особенности работы отряда специального назначения, мы столкнулись с множеством нюансов, о которых даже не догадывались. Главная задача подобных подразделений - сохранить жизни людей, которые оказались в бедеи без потерь бойцов. Красивые приемы, прыжки, трюки - лишь внешняя сторона их работы. Мы пытались понять, как будет действовать боец в той или иной ситуации".

Кроме того, на протяжении всего сериала телезрители будут наблюдать за развитием отношений главных героев. Здесь и соперничество, и дружба, и любовь, и личные драмы… Кто-то не может пережить утрату родного человека, кто-то - учится жить заново после перенесенной травмы, кто-то - пытается оправиться после недавнего развода, найти выход из любовного треугольника или решить конфликт с близкими.

В "Захвате" руководит отделом специального назначения майор Василий Матяш по прозвищу Батя, его играет Станислав Боклан.

"Мой герой - офицер, который честно выполняет свою работу, - рассказывает народный артист Украины. - Строгий, но справедливый. Он с любовью относится к своим подчиненным и дорожит каждым человеком. Это сериал о военных, рискующих своей жизнью. В экстремальных условиях возникают человеческие проявления другого порядка. Тут уже не соврешь. Неправильная команда - и люди погибнут".

Никите Вакулюку в остросюжетном сериале досталась роль капитана Максима Зивы по прозвищу Хмурый. Актер, для которого это первый опыт работы в экшен-проекте, признается, что от съемок в "Захвате" получил массу удовольствия и полезных навыков.

"Давно мечтал сыграть в фильме с динамичными съемками, перестрелками и постановочными боями. В "Захвате" я прошел подготовку, которую проводили настоящие бойцы спецназа: научился элементам тактики ведения боя с огнестрельным оружием, передвижению и командованию отрядом во время проведения спецопераций. А спецназовская форма с каской и бронежилетом стали для меня на время съемок такой же привычной одеждой, как джинсы и футболка", - рассказал Никита Вакулюк.

Роль единственной девушки в отряде - лейтенанта-снайпера Виктории Захаровой с позывным Астра - исполняет Слава Красовская: "Мне доводилось играть разных героев - и романтичных, и добрых, и хитрых. Но в моем арсенале еще не было суперженщины. А моя героиня в "Захвате" именно такая: Лара Крофт или Ксена, принцесса-воин. Надо быть сильной женщиной, чтобы работать в спецназе и в таком жестком мужском коллективе".

Чтобы вовлечь зрителя в происходящее на экране и сделать картинку максимально динамичной, применялся особый стиль съемки. Большую часть действия зрители смогут увидеть глазами спецназовцев.

"Мы использовали специальные портативные body-камеры, которые крепили на одежду актеров, оптические прицелы снайперских винтовок со встроенными видеокамерами, камеры Go-Pro, квадрокоптеры, - рассказывает оператор-постановщик сериала Дмитрий Гораш. - Все для того, чтобы зрители могли быть максимально близко к героям, выстрелам и взрывам, и чувствовали себя участниками происходящего".

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