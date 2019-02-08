В Украине корью заболело больше людей, чем во всей остальной Европе - отчет ВОЗ
За 2019 год корью в Украине заболело больше людей, чем во всей Европе. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения, сообщает BBC.
По данным ВОЗ, в Европе число заболевших корью за 2018 год превысила 82 тысяч человек, что является наибольшим показателем десятилетия. Доля Украины по количеству больных составляет более половины от этой цифры - свыше 53 тысяч.
В Европе в 2018 году от кори умерли 72 человека, из них 16 - в Украине. По мнению специалистов ВОЗ, причиной такой вспышки болезни в Украине является низкий уровень вакцинации.
Десятка стран Европы с наибольшим числом больных по результатам 2018 года:
- Украина - 53 218 человек
- Сербия - 5 076 человек
- Израиль - 2 919 человек
- Франция - 2 913 человек
- Италия - 2 517 человек
- Россия - 2 256 человек
- Грузия - 2 203 человек
- Греция - 2 193 человек
- Албания - 1 466 человек
- Румыния - 1 087 человек
Напомним, в январе 2019 года в Украине корью заболели более 15 тысяч человек и это в несколько раз превысило показатели прошлого года. Несмотря на это Ульяна Супрун заявила, что Минздрав не будет объявлять эпидемию кори.
Ранее "Страна" писала о том, что три чиновника Минздрава Украины заболели корью.
Также мы сообщали, что Ульяна Супрун сравнила эпидемию кори с памятниками Ленину и призвала украинцев вакцинироваться.