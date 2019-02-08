За 2019 год корью в Украине заболело больше людей, чем во всей Европе. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения, сообщает BBC.

По данным ВОЗ, в Европе число заболевших корью за 2018 год превысила 82 тысяч человек, что является наибольшим показателем десятилетия. Доля Украины по количеству больных составляет более половины от этой цифры - свыше 53 тысяч.

В Европе в 2018 году от кори умерли 72 человека, из них 16 - в Украине. По мнению специалистов ВОЗ, причиной такой вспышки болезни в Украине является низкий уровень вакцинации.

Десятка стран Европы с наибольшим числом больных по результатам 2018 года:

Украина - 53 218 человек

Сербия - 5 076 человек

Израиль - 2 919 человек

Франция - 2 913 человек

Италия - 2 517 человек

Россия - 2 256 человек

Грузия - 2 203 человек

Греция - 2 193 человек

Албания - 1 466 человек

Румыния - 1 087 человек

Напомним, в январе 2019 года в Украине корью заболели более 15 тысяч человек и это в несколько раз превысило показатели прошлого года. Несмотря на это Ульяна Супрун заявила, что Минздрав не будет объявлять эпидемию кори.

Ранее "Страна" писала о том, что три чиновника Минздрава Украины заболели корью.

Также мы сообщали, что Ульяна Супрун сравнила эпидемию кори с памятниками Ленину и призвала украинцев вакцинироваться.