Каждый кандидат в президенты Украины в случае избрания на должность должен гарантировать и защищать свободу слова. Об этом говорится в открытом письме президента Международной федерации журналистов Филиппа Ляруша к участникам президентских выборов в Украине. В МФЖ отметили поддержку инициативы Национального союза журналистов Украины принимать от кандидатов публичные обязательства, изложенные в Декларации в защиту свободы слова.

"Я призываю всех кандидатов принять Декларацию в защиту свободы слова, разработанную НСЖУ, и таким образом заявить о своей готовности уважать свободу слова и самовыражения, не совершать никаких действий, неправомерно ограничивают эти свободы и публично осуждать такие попытки", - сообщил президент Международной федерации журналистов Филипп Лерут.

Он отметил, что кандидаты должны обязаться не вмешиваться в журналистскую работу, не использовать правоохранительные органы и регуляторы преследования. Мы считаем, что маркировка журналистов и поощрения вражды против них недопустимы.

Также президент Международной федерации журналистов отмечает, что новоизбранный президент Украины должен взять обязательства публиковать ежегодный отчет о результатах расследования преступлений против журналистов с детализацией усилий органов власти, направленных на преодоление безнаказанности в отношении этих преступлений.

В Национальном союзе журналистов Украины, которая является членом МФЖ - крупнейшего мирового журналистского объединения, уверены, что повестка дня украинских политиков должна содержать и гарантии свободы слова в стране.

- Каждая атака на журналиста - это атака на право граждан жить в демократической стране, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Поэтому наша Декларация в защиту свободы слова - это осознание политиками ответственности за свободное будущее Украины.

Декларация содержит семь пунктов и предусматривает, что претенденты на высший пост в государстве берут на себя добровольные обязательства уважать свободу слова и самовыражения, не оказывать давление на журналистов и СМИ, не использовать силовые органы для преследования журналистов, публично отчитываться о расследовании правонарушений против работников СМИ и тому подобное. В настоящее время декларацию подписали уже 11 кандидатов в президенты - Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Дмитрий Добродомов, Ольга Богомолец, Виталий Куприй, Игорь Смешко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, Александр Шевченко, Виктор Бондарь.

Как сообщала "Страна", Международная федерация журналистов потребовала от украинских властей защитить работников СМИ. Только в 2018 году в Украине было зафиксировано 86 случаев проявления физической агрессии в отношении работников медиа.

Напомним, что стартует создание мировой Конвенции о защите работников СМИ.