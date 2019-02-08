Командира батальона сепаратистов "Сомали" Михаила Толстых, известного как Гиви, ликвидировали в 2017 году украинские спецслужбы. Об этом заявил в Facebook главред Цензора Юрий Бутусов.

"Два года назад 8 февраля 2017-го в результате сложной операции украинских спецслужб в Донецке был уничтожен один из главарей наемников "ДНР", раскрученный российской пропагандой - Михаил Толстых, позывной "Гиви", командир батальона "Сомали". "Гиви" взорвали миной прямо в его служебном кабинете на тщательно охраняемой территории его батальона", - сообщил он.

Также он заявил, что Украина за четыре дня до этого, 4 февраля 2017-го в Луганске ликвидировала Олега Анащенко, позывной "Спец". "Анащенко не рекламировал себя, не привлекал к себе внимание, но по своему значению был фигурой более значимой, чем "Гиви". Он был заместителем командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ, принял активное участие в боях за Дебальцево в 2015-м, командовал сводной боевой группой, которая смогла с большими потерями просочиться в город. Анащенко взорвали в машине, когда он утром вышел из дома", - написал Бутусов.

Скриншот: facebook.com/butusov.yuriy

Напомним, 8 февраля 2017 Михаил Толстых был убит в Донецке. По его кабинету был произведен выстрел из реактивного огнемета "Шмель". В так называемой "ДНР" тогда заявили, что заказчиком убийства Гиви и Моторолы (погибший до этого командир) якобы является глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Украинские власти отрицали свою причастность и придерживались версии, что Гиви убили либо российские спецслужбы, либо он пал жертвой разборок между сепаратистами.

Ранее "Страна" сообщала, что украинский суд окончательно отказался судить Гиви.

Также мы писали о том, что после убийства Гиви нардеп Мосийчук заявил, что Моторолу ликвидировали украинцы.