В ООН возложили на власти Саудовской Аравии ответственность за убийство в Турции оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Кака сообщает Reuters, обвинения прозвучали со стороны специального докладчика ООН по вопросам внесудебных и произвольных казней Агнес Каламард, возглавляющей независимое расследование гибели журналиста.

"Собранные во время командировки в Турцию доказательства достоверно свидетельствуют, что Хашогги стал жертвой жестокого умышленного убийства, спланированного и совершенного официальными лицами Саудовской Аравии", - заявила Каламард.

Возглавляемая ею команда из трех экспертов "не смогла точно установить, предусматривало ли первоначальное намерение похитить Хашогги его убийство в случае провала похищения".

Также саудовские чиновники "серьезно подорвали" и затянули усилия Турции по расследованию на месте преступления в стамбульском консульстве.

Окончательный отчет Каламард должна представить в июне Совету по правам человека ООН. Этот документ должен содержать, в том числе, рекомендации по уголовной ответственности.

Ранее "Страна" сообщала, что для пятерых фигурантов убийства журналиста Хашогги потребовали смертной казни.