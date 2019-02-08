Прощание со знаменитым советским и российским актером Сергеем Юрским состоится в Театре Моссовета, где он служил, но дата пока не определена. Об этом сообщил ТАСС представитель театра. "Конечно, прощание будет у нас в театре Моссовета, сейчас обсуждаем дату", - сказал собеседник агентства.

В столичной мэрии в свою очередь сообщили, что Сергей Юрский будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Напомним, артист умер на 84-м году жизни. Он снимался в фильмах "Человек ниоткуда", "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Республика ШКИД", "Место встречи изменить нельзя" и многих других. Мы подробно рассказали о его биографии.

Ранее "Страна" собрала цитаты Юрского о ситуации в Украине.

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