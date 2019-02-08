Или чиновники идут к редакторам газет, или газетчики пойдут под Кабмин! Такое заявление сделал глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в соцсети.

По словам Томиленко, поход журналистов на Грушевского может произойти 12 февраля, когда в Киев съедутся редакторы национальных и местных изданий для участия во Всеукраинском совещении. На мероприятие приглашены президент Украины, премьер-министр и министр инфраструктуры.

"Более 120 коллег зарегистрировались на Всеукраинском совещании. Это редакторы национальных и местных изданий. Те, кто на информационной передовой - с украинским читателем. В частности, и редакторы из приграничных регионов Луганщины, Донетчины, Херсонщины, Харьковщины, - где в отдельных населенных пунктах не транслируется украинское телевидение. И где единственным ответом на российскую пропаганду есть вот эти небольшие местные газеты. Но чиновники сознательно отворачиваются от проблем и этих маленьких газет и национальной прессы. И руководство Укрпочты продолжает срывать возвращения редакциям средств за подписку, законченную еще в декабре!!!", - написал в соцсети глава НСЖУ и добавил, что если первые лица государства проигнорируют Всеукраинское совещание редакторов газет, то это будет рассмотрено, как повод прийти на Грушевского.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрпочта" отказывается перечислять газетам средства за подписку.

Также мы сообщали, что журналистов возмутила стоимость услуг "Укрпочты" по подписке изданий.