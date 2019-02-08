В четверг, 7 февраля, в возрасте 98 лет умер французский журналист Жак Ферран, одлин из авторов идеи создания "Золотого мяча". Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги Франции.

Жак Ферран был одним из создателей формата и правил Кубка европейских чемпионов (нынешнее название - Лига чемпионов), а также членом коллегии, учредившей награду лучшему футболисту мира - "Золотой мяч". В качестве журналиста он работал во французских изданиях L'Equipe и France Football.

"Влияние Жака Феррана намного превысило его роль журналиста. Он являлся одним из пионеров современного спорта. Мы все, в некотором роде, его наследники. Мир спорта сегодня в трауре, от имени организации и французского профессионального футбола я выражаю соболезнования семье Жака Феррана и газете L'Equipe", - сказала президент лиги Натали Бой де ла Тур.

Кубок европейских чемпионов был впервые разыгран в 1956 году, победителем стал испанский "Реал". Первый "Золотой мяч" был вручен также в 1956 году, лауреатом награды стал футболист английского "Блэкпула" Стэнли Мэтьюз.

Видео: youtube.com/LOBANOVSKIY FOREVER FILM

Как сообщала "Страна", знаменитого диджея обвинили в домогательствах прямо на церемонии вручения "Золотого мяча". После того, как футболистка Лиона и сборной Норвегии получила свой "Золотой мяч", диджей предложил ей станцевать тверк. На что Аде ответила отказом. Именно после этого в социальных сетях Сольвейга обвинили в домогательствах.

Отметим, что обладатель "Золотого мяча-2018" Лука Модрич подвел итоги года после победы на Клубном ЧМ.