Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" прекращает контракт с председателем правления Государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" Олегом Прохоренко с 15 марта 2019 года. Об этом говорится в сообщении НАК.

"Нафтогаз Украины" прекратит контракт с предправления "Укргаздобычи" Прохоренко с 15 марта 2019 года. До утверждения наблюдательным советом "Нафтогаз Украины" нового председателя правления "Укргаздобычи" временно исполнять обязанности руководителя этой компании будет руководитель интегрированного газового бизнеса "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов", - говорится в сообщении.

По словам Фаворова, газовый дивизион "Нафтогаз Украины" будет ориентироваться на повышение операционной эффективности и конкурентоспособности.

"Я разделяю высокую оценку профессиональных качеств Олега Прохоренко участниками нефтегазового рынка Украины и благодарен за его вклад в развитие "Укргаздобычи". Мы продолжим работу над увеличением экономически обоснованной добычи, расширением нашей ресурсной базы, трансформацией "Нафтогаза Украины" и увеличением ценности компании для наших акционеров - народа Украины", - сказал Фаворов.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Укргаздобычи Олег Прохоренко готовится к отставке из-за провалов в работе.

Также мы писали о том, что Укргазодобыча потребовала у Кабинета министров 56 миллиардов компенсации за цены на газ.