Вспышка кори зафиксирована и в Минздраве Украины. С инфекционным заболеванием слегли три чиновника от медицины. Об этом сообщил народный депутат Украины Игорь Мосийчук во время часа вопросов к правительству в сессионном зале парламента, передает УНН.

"Уже вспышка кори в Министерстве здравоохранения - заболело три работника", - заявил народный депутат.

Напомним, департамент общественного здравоохранения штата Вашингтон из-за кори в 23 человек с начала года объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Количество больных корью в Европе в 2018 году превысило 82 000 человек - это самый большой показатель десятилетия, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для Европейского региона.

Ранее "Страна" писала о том, что в инфекционной больнице Кривого Рога от кори умерла женщина.

Также мы сообщали, что по данным Минобороны, с начала года корью в Украине заболели почти 300 военных.