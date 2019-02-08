Ранним утром пятницы, 8 февраля, около 03:00 в Виннице на Барском шоссе произошло ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и грузовика. В результате погибли три человека. По состоянию на 08.20 часов одна полоса дороги на Барском шоссе была перекрыта.

Об этом сообщает Винница.Инфо.

"Одна полоса движения по Барском шоссе перекрыта с 03.50. Пока будут осложнения в движении, так как продолжаются следственные действия", - сообщил командир батальона патрульной полиции в Винницкой области Дмитрий Кисличенко.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Винницкой области сообщили, что в микроавтобусе было 11 пассажиров и водитель.

"Три человека погибли. Еще трое госпитализированы в больницу. Все они граждане Молдовы. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК", - сообщила руководитель отдела коммуникации Анна Олейник.

Фото: vinnitsa.info

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Отметим, что в Ивано-Франковской области поезд врезался в грузовик, который выехал на переезд и нарушил ПДД.