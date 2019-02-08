Мэру города Могилев-Подольский Петру Бровко вручили подозрение во взяточничестве. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"15 тысяч долларов за 0,3 га земли под застройку. Винницкая прокуратура вручила мэру Могилев-Подольского подозрение о получении от застройщика неправомерной выгоды в сговоре с начальником земельного отдела горсовета", - написал он. На фото, который привел Луценко изображен мэр города Петр Бровко.

Фото: facebook.com

Петр Петрович Бровко (1960 года рождения) был мэром пограничного Могилев-Подольского в совокупности около 20 лет.

Впервые был избран городским главой в 1994 году. Он занимал эту должность по апрель 2006 года. Повторно был избран через одну каденцию - с ноября 2010-го по октябрь 2015 года. На выборах в 2010 году Бровко стал мэром как выдвиженец от "Партии регионов", в 2015-м - как самовыдвиженец (набрал 51% голосов).

Ранее "Страна" сообщала, что мэра города под Львовом, который предлагал вешать коррупционеров, опять поймали на взятке.

Также мы писали о том, что заммэра Луцка с двумя чиновниками задержали за взятку в 17 000 долларов.