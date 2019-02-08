Сотрудники Национального антикоррупционного бюро начали обыски в Публичном акционерном обществе "Аграрный фонд" по делу о растрате руководством компании 240 млн грн при закупке удобрений.

Фото: НАБУ

В НАБУ обращались к руководству Аграрного фонда с требованием предоставить временный доступ к документам, необходимым для расследования.

Однако служебные лица ПАО отказались выполнить решение суда и не предоставили документы, поэтому с целью объективного и всестороннего расследования детективы вынуждены изымать их в принудительном порядке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро.

"Детективы НАБУ в течение 7-8 февраля осуществляют обыски в ПАО "Аграрный фонд". Следственное действие санкционировано и проходит в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту растраты должностными лицами ПАО "Аграрный фонд" более 240 млн грн средств при закупке, хранении, упаковке удобрений в 2017-2018 гг.", - сказано в сообщении.

Сообщается, что представители компании сознательно затягивают завершение следственного действия.

"Сейчас из-за безответственности руководства ПАО около сотни его сотрудников находятся под открытым небом: вход в здание до завершения следственного действия им запрещен, о чем руководству ПАО сообщали неоднократно заранее. Тем не менее сотрудников об этом не предупредили, и теперь люди ждут на морозе", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщала "Страна", в НАБУ открыли дело против Гонтаревой и Пасенюка. В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) открыли дело по факту возможной служебной халатности бывшей главы НБУ и совладельца инвестиционной группы ICU при возмещении за счет госбюджета 150 млрд гривен клиентам искусственно обанкротившихся банков. Также НАБУ открыло дело против зама Луценко.