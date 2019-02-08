В мире прокомментировали принятие изменений в конституцию Украины.

Накануне депутаты Верховной Рады внесли в основной закон стремление Украины ко вступлению в Евросоюз и НАТО.

"Страна" подробно разбирала, к чему это приведет. Теперь же последовала реакция Запада и России.

Наиболее полярные реакции последовали от Вашингтона и Москвы. Американцы поприветствовали стремление в НАТО (про ЕС не сказав ничего), а россияне заявили, что для начала Украина должна "починить канализацию".

В Европе же дали понять, что главное - не стремление, а реформы, при этом Киев ждет "долгая и извилистая дорога". Напомним, Петр Порошенко на своем недавнем съезде заявил, что Украина подаст заявку в ЕС то в 2023, то ли 2024 году.

Во Франции же и вовсе заявили, что Украине совсем необязательно стремиться в структуры Запада.

"Страна" собрала все реакции в мире на решение Киева.

Евросоюз

Представительство ЕС в Киеве заявило: "Каждое государство имеет суверенное право вносить изменения в свою Конституцию и определять свои стратегические цели. Как сказано в Соглашении об ассоциации Украина-ЕС, в Украине продвижение реформ и процесс сближения способствуют постепенной экономической интеграции и углублению политической ассоциации Украины с ЕС".

НАТО

Представитель НАТО отметил, что союзники признают стремление Украины вступить в Альянс. "Мы приветствуем прогресс, достигнутый в осуществлении реформ, и призываем Украину продолжать путь реформ. Это крайне важно для процветания и мира в Украине, а также для стабильности во всем евроатлантическом регионе", - заявил он.

Франция

Посол Франции Изабель Дюмон заявила: "У вас нет обязательства идти ни в ЕС, ни в НАТО, ведь Украина и сама по себе – великая страна. Но если вы действительно решили присоединиться к одному или другому союзу, если это ваше искреннее желание – тогда проведение реформ не должно вызывать вопросов". Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

Германия

Немецкий посол Эрнст Райхель в том же интервью высказался о популизме: "Вас ждет долгая и извилистая дорога. Украине придется сделать очень много, чтобы подготовить саму себя к статусу кандидата на вступление в обе организации. И если кто-то из кандидатов говорит, что в случае победы сможет немедленно достичь членства - то это как раз тот популизм, о котором я говорил". В то же время он подчеркнул, что у Украины есть "все причины оставаться амбициозной", так как Евросоюз - открытый проект, присоединиться к которому имеет право любая страна.

США

США продолжат поддерживать стремление Украины вступить в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в "Твиттере". "Поздравление народу Украины с сегодняшним голосованием в Верховной Раде, которое решительно утверждает членство в НАТО как стратегический приоритет Украины. Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать стремление Украины вступить в НАТО и надеются однажды приветствовать Украину в Альянсе", - подчеркнули американские дипломаты.

Россия

А в России настроены далеко не так оптимистично. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter заявил об убеждении Киева, что вступление Украны в НАТО "важнее канализации в каждой хате". При этом он заявил, что в Альянс "без канализации не принимают", а у Украины не будет ни того, ни другого.

Ранее "Страна" разбиралась в главных последствиях появления НАТО и ЕС в Конституции Украины.

В соцсетях также обсуждают закрепление НАТО и ЕС в Конституции.